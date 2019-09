„Off-off the Record“ : Höhenflüge im Theaterkeller

Hanna Werth bittet am Freitag zur Talkshow im Unterhaus des Schauspielhauses.

Mit einem guten Gefühl und großer Lust betritt Hanna Werth am Freitag Neuland. Im Theaterkeller des Schauspielhauses am Gustaf-Gründgens-Platz moderiert sie künftig „Off-off the Record“, eine Gesprächsrunde mit Kollegen aus dem Ensemble, dem sie seit 2014 angehört. „Persönlicher, näher und authentischer als alles, was ich vorher jenseits meiner Rollen gemacht habe“, sagt sie. „Trotzdem sollte es im Rahmen von Kunst und Theater sein. Sonst hätte es ja keinen Sinn, damit auf eine Bühne zu gehen.“