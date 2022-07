Örtlichkeiten in Düsseldorf : “Nette Toilette“ wird zu "City Toilet"

Düsseldorf Die „Nette Toilette“ in Düsseldorf hat ausgedient und firmiert künftig unter dem Slogan „City Toilet“. Dabei handelt es sich um „Stille Örtchen“, die etwa von Gastronomen bereitgestellt werden. Weitere Toiletten werden gesucht.

Wer, etwa beim Shoppen in der Stadt, ein plötzliches Bedürfnis verspürt, kann eine der öffentlichen Toiletten aufsuchen. Doch finden die sich nicht an jeder Ecke. Eine Alternative in Düsseldorf war bislang ein Geschäft oder Gastronomiebetrieb mit einem „Nette Toilette“-Logo an der Tür. Dort konnten die WCs genutzt werden, auch ohne etwas zu kaufen oder konsumieren.

Das Programm hat die Stadt jetzt beendet und gleichzeitig das neue Kooperationsprogramm „City Toilet“ ins Leben gerufen. Die bereits bestehenden Patenschaften werden in das neue Programm überführt. „Der Name 'City Toilet' sowie das zugehörige Logo fassen hierbei alle öffentlichen Toilettenanlagen zusammen und sollen so die Wiedererkennbarkeit und das leichtere Auffinden von Toilettenanlagen fördern“, sagt Stadtkämmerin Dorotheé Schneider.

Über das Kooperationsprogramm stellen Gastronomen und andere Betriebe ihre Toilettenanlagen kostenlos zur öffentlichen Nutzung bereit. Dafür erhalten sie von der Stadt ein monatliches Entgelt zwischen 100 und 150 Euro. Die Verträge sind laut Stadt sehr flexibel gestaltet, sodass Unternehmen kurzfristig teilnehmen oder auch die Teilnahme schnell wieder beenden können.

62 kooperierende Unternehmen gibt es derzeit. Diese können an dem Logo mit der Aufschrift „City Toilet“ in roter Schrift auf weißem Grund erkannt werden, welches zum Beispiel an der Ladentür angebracht werden kann. Handelt es sich um eine Toilettenanlage, die weitestgehend barrierefrei ist, ist dies an den zusätzlichen Icons unter dem Logo zu erkennen.

Ziel der Stadt ist es, rund 120 Örtlichkeiten über dieses Kooperationsprogramm anzubieten. Dafür werden weiterhin interessierte Unternehmen gesucht. Diese können sich per Mail an citytoilet-kooperationsprogramm-amt23@duesseldorf.de informieren.

