ÖPNV-Streik in Düsseldorf : Eine Umweltspur wird am Donnerstag aufgehoben

Düsseldorf Freiere Fahrt für einen Tag: Wenn am Donnerstag die Rheinbahn bestreikt wird, will die Stadt Düsseldorf den Auto-Pendlern unter die Arme greifen und erlaubt allen das Fahren auf einer der Umweltspuren.

Die Landeshauptstadt wird die Umweltspur an der Werstener Straße am Donnerstag für einen Tag außer Kraft setzen. Beide Fahrspuren können dann für den Autoverkehr genutzt werden. Hintergrund ist der für diesen Tag angekündigte, ganztägige Warnstreik, der auch Busse und Bahnen der Rheinbahn betrifft.

„Um die Leistungsfähigkeit des Systems Straße aufrechtzuerhalten, wird in diesem Fall als eine Möglichkeit die temporäre Aufhebung der Umweltspur Werstener Straße gesehen“, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut zu einem flächendeckenden Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen, diesmal in ganz Nordrhein-Westfalen. Am kommenden Donnerstag (8. Oktober) sollen landesweit Busse und Straßenbahnen in den Depots bleiben, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.