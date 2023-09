Nahverkehr in Düsseldorf Darum zeigt Rheinbahn Schwarzfahrer nicht mehr an

Düsseldorf · Wer in Düsseldorf ohne Ticket in Bus oder Bahn erwischt wird, muss keine Strafanzeige mehr erwarten. Die Rheinbahn zeigt Schwarzfahrer seit Juni nicht mehr an. Eine solche Lockerung hatte das Verkehrsunternehmen bis zu einem politischen Beschluss abgelehnt.

10.09.2023, 12:54 Uhr

Die Rheinbahn zeigt Schwarzfahrer nicht mehr an. Foto: Bretz, Andreas (abr)