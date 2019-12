Düsseldorfer ÖPNV wird ab 2021 umgestellt : Die Anregung einer Bürgerin brachte Ökostrom zur Rheinbahn

Düsseldorf Eine Ingenieurin forderte, dass die Straßenbahnen nur noch mit sauberem Strom fahren. Noch bevor die Politik die Anregung diskutierte, kündigte die Rheinbahn die Umstellung an. Für die Bürgerin ist das nur ein Anfang.

Die Rheinbahn will schon 2021 auf 100 Prozent Ökostrom umstellen – dass der Vorstand das jetzt angekündigt hat, beruht auf der Initiative einer Bürgerin: Annerose Nisser hatte zunächst an die Rheinbahn und an Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) geschrieben und sich dann an den Beschwerdeausschuss des Stadtrats gewendet. Schon bevor der am Mittwoch tagte, reagierte die Rheinbahn – und erfüllte die Forderung der Ingenieurin, die als Technologieberaterin für Innovation tätig ist. „Ich freue mich, dass der Antrag so schnell in das Gremium kam“, sagte Nisser. Eine so zügige Umsetzung hatte sie nicht erwartet.