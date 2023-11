Bürgerbeteiligung in Düsseldorf Die neue „Grüne Mitte“ in Flingern-Süd nimmt Form an

Das B8-Center wurde in den 2000ern in exponierter Lage in Flingern-Süd erbaut. Es befindet sich direkt an der Werdener Straße (Bundesstraße 8), die als sogenannter Lastring eine wichtige Umgehungsstraße der Innenstadt ist. Heute ist dort ein Fachmarktzentrum kombiniert mit Läden des täglichen Bedarfs sowie Freizeiteinrichtungen wie eine Bowling-Bahn und eine Gastronomie ansässig. Das B8-Center wurde überwiegend als autogerechter Standort ohne weiteren städtebaulichen Bezug auf die angrenzenden Bereiche errichtet.