Toiletten-Anlage : Braucht Pannen-WC eigenen Klempner?

Der Toilettencontainer an der Freitreppe in der Altstadt erregt die Gemüter. Zumindest am Mittwochnachmittag war er wieder nutzbar. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit seiner Eröffnung hatten die Bürger wenig von dem Örtchen für die menschlichen Bedürfnisse. Die Altstadt-Wirte fordern ein neues Konzept mit Toiletten-Aufsicht und Klempner-Bereitschaft. Der Steuerzahlerbund bleibt gelassen.

Am Mittwochnachmittag gab es im Schatten des Schlossturms einen besonderen Moment. Um kurz vor drei gaben die Handwerker das 230.000 Euro teure WC frei, das seit seiner Eröffnung vor knapp drei Wochen mehr außer als in Betrieb gewesen war. „Klappt wieder“, sagt einer, der die Toilettenbürste ins Männer-WC bringt. Oft, sehr oft blieb Menschen mit dringenden Bedürfnissen in den vergangenen Wochen nur der Weg in ein nahes Brauhaus oder Restaurant. „Mutwillige Verstopfung“ und technische Probleme nennt die Stadt als Gründe, warum in dem Container häufig nichts mehr dahin floss, wo es eigentlich hin sollte.