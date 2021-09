Obst und Gemüse aus Düsseldorf : Wie der Carlsplatz zur Farm werden könnte

Stadtmitte Ein Dach könnte Standort für ein Gewächshaus werden. Die Studie soll Ende des Jahres abgeschlossen sein, mit Hilfe von Händlern und Anwohnern.

Das Ergebnis des Projekts soll eine „vertikale Indoor-Farm“ sein. Gemeint ist, dass Fassaden oder Gebäudedächer als Flächen für ein Gewächshaus genutzt werden, was sich vor allem in dicht besiedelten Gebieten anbietet. Als Vorbild dient der Altmarktgarten in Oberhausen. Er befindet sich auf dem Dach des Jobcenters, auf das ein Gewächshaus gebaut wurde. Seit zwei Jahren werden dort ressourcenschonend pflanzliche Lebensmittel produziert. Auch dort führt das Fraunhofer-Institut „Umsicht“ die Regie. Volkmar Keuter, Leiter der Abteilung Ressourcen und Umwelt, erklärt, dass der Anbau hydroponisch erfolgt, also ohne Erde, direkt in einer wässrigen Lösung. „So wird sichergestellt, dass die Pflanzen genau die Wasser- und Nährstoffmenge zugeführt bekommen, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt benötigen.“ Der nachhaltige Effekt entstehe dadurch, dass Transportkosten entfallen und der Verkehr entlastet werde, denn das geerntete Gemüse soll ja direkt auf dem Carlsplatz verkauft werden.