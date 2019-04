Bahnchaos wegen Oberleitungsschaden : ICE in Düsseldorf muss evakuiert werden

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Oberleitung reißt ab und fällt auf ICE.

Düsseldorf/Duisburg/Neuss Auf der Bahnstrecke in Richtung Hauptbahnhof Düsseldorf ist in Oberbilk eine Oberleitung abgerissen und auf einem ICE gestürzt. 160 Personen befinden sich in dem Zug. Die Störung hat massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Jetzt wird der Zug evakuiert.

Sabine Kricke Von Christoph Schroeter und Sabine Kricke

Der kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof liegen gebliebene ICE wird der derzeit evakuiert, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Dazu werde ein EuroCity mit einer Diesellok neben den ICE gefahren, die beiden Züge mit Brücken verbunden und dann könnten die rund 160 Passagiere umsteigen. Dann würden sie in den Hauptbahnhof gefahren.

Wie lange die Aktion dauern werde, konnte der Bahnsprecher nicht abschätzen: „Das hängt von der Mobilität der Fahrgäste ab.“

Anfangs hatte man noch überlegt, den ICE mit Passagieren an Bord von einer Diesllelok in den Hauptbahnhof schleppen zu lassen.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, habe die abgerissene Oberleitung auf dem ICE gelegen und noch Strom geführt. Dadurch kam es zu einem Funkenschlag. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Emmastraße, einer Seitenstraße der Oberbilker Allee.

Der ICE 824 war auf dem Weg von Nürnberg nach Dortmund. Die Oberleitung wurde laut Sprecher von dem Zug heruntergerissen. Daraufhin sei Rauch aufgestiegen und Funken seien geflogen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr. Sofort sei eine Sicherung herausgesprungen und der Strom sei abgeschaltet worden. Das ganze passierte gegen 8.33 Uhr passiert.

Für die Passagiere im Zug habe keine Gefahr bestanden. Ähnlich wie bei einem Blitzeinschlag in einem Auto, fließe der Strom auch hier an der Außenfläche des Zuges ab, es handelt sich um einen aus dem Physikunterricht bekannten Faradayschen Käfig.

Mittlerweile sei es gelungen, das stromführende Kabel zu erden, sagte der Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Düsseldorf ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wir fahren nun seit fast 20 Minuten mit der S Bahn in Düsseldorf spazieren. Alles ohne Halt! Sind irgendwo am herumschleichen und niemand weiss, wo vielleicht Mal angehalten wird? — ft (@Gehirn1) 5. April 2019

Betroffen von dem Vorfall sind Fahrten von Regionalzügen, S-Bahnen und des Fernverkehrs über den Düsseldorfer Hauptbahnhof. In Duisburg kommen zahlreiche Bahnen, wenn überhaupt, mit Verspätungen von rund einer Stunde an. Laut Bahnsprecher könnten die S-Bahnen derzeit fahren, sie hätten einen separaten Stromkreislauf. Doch komme es hier zu deutlichen Verspätungen. So berichtet ein Passagier auf Twitter, dass Reisende ohne Halt mit der S-Bahn durch Düsseldorf fahren.

Reisende werden gebeten, sich online über ihre Verbindungen zu informieren. Der RE6 soll beispielsweise von Neuss direkt nach Duisburg umgeleitet werden und nicht durch die Landeshauptstadt fahren.

Auf folgenden Strecken können zur Zeit keine Züge fahren: