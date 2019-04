Oberleitungsschaden verursacht Bahnchaos : „Nun hängen wir erst einmal in Düsseldorf fest“

„Nun hängen wir erst einmal in Düsseldorf fest“

Düsseldorf Bei der Deutschen Bahn kam es wegen eines Oberleitungsschadens in Düsseldorf zu großflächigen Verspätungen. Fahrgäste am Hauptbahnhof nahmen dies mit gemischten Gefühlen auf.

So war es auch bei Luise Böhme. Sie wollte eigentlich nur von Wuppertal nach Benrath fahren. „Da hat es aber schon mit 30 Minuten Warterei an der Haltestelle angefangen“, erklärte sie. Jetzt hofft die 76-Jährige, dass sie nicht noch von weiteren Verspätungen am Hauptbahnhof betroffen wird.