Oberlandesgericht Düsseldorf : Prozess gegen Angeklagten aus Umfeld von Salafistenprediger Lau

Düsseldorf Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf muss sich ein 29-jähriger Deutscher aus dem Umfeld des verurteilten Salafistenpredigers Sven Lau verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Islamistengruppe Jamwa unterstützt zu haben.

Ihm war dabei laut Generalstaatsanwaltschaft bewusst, dass die Geräte für den Kampfeinsatz in Syrien bestimmt waren. C. kündigte laut einem Gerichtssprecher an, sich am Dienstag zu den Vorwürfen äußern zu wollen.