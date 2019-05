Prozess vor Oberlandesgericht Düsseldorf : Angeklagter gesteht Weitergabe von Staatsgeheimnissen

Düsseldorf Mit einem Geständnis beginnt der Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf um die Weitergabe geheimer Dokumente aus dem Bundesverteidigungsministerium. Ein Angeklagter packt aus.

Ein ehemaliger Kampfpilot hat gestanden, als Beschäftigter der Rüstungsindustrie ein geheimes Dokument aus dem Verteidigungsministerium weitergegeben zu haben. Es habe sich um eine Auflistung der künftigen Beschaffungsprojekte der Bundeswehr gehandelt, sagte der 60-Jährige am Freitag beim Prozessauftakt vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht. Eines der Projekte sei für sein damaliges Unternehmen wichtig gewesen.

Er habe das Dokument von einem befreundeten Beschäftigten eines anderen Rüstungsunternehmens auf einem Parkplatz in einem braunen Umschlag überreicht bekommen. Der 56-Jährige sitzt nun neben ihm auf der Anklagebank und schwieg bislang zu den Vorwürfen.

Der 60-Jährige gab an, den Umschlag ungeöffnet in sein Auto gelegt und erst zuhause hineingeschaut zu haben. „Als ich den Geheim-Stempel gesehen habe, ist es mir schaurig über den Rücken gelaufen. Ich war überrascht und mir war nicht wohl dabei“, sagte er. Nachdem er das Dokument in seiner Firma kopiert und weitergegeben habe, habe er sein Exemplar geschreddert.