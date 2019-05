Düsseldorf Oberkassel : „Gänsereiten“ beim Schützenfest

Oberkassel Beim Oberkasseler Schützenfest am Samstag können die Besucher das Geschick von 26 Reitern bestaunen. Im vergangenen Jahr hatten die Schützen den alten Brauch zu ersten Mal neu aufgelegt.

Wenn das Schützenfest Oberkassel an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Juni, startet, dann lockt zunächst die „Vatertagsparty“ ins Festzelt auf den Oberkasseler Rheinwiesen. Damit es neben Aufmärschen, Krönungen und Bällen spannend bleibt, greifen die Oberkasseler Schützen zum zweiten Mal auf einen 400 Jahre alten, aus Spanien stammenden Brauch zurück – das Gänsereiten. Wie erstmals im vergangenen Jahr, wetteifern am Kirmessamstag, 1. Juni, wieder Ross und Reiter um die Trophäe, den Kopf einer Plastikgans.

Diesmal sind 26 Reiter, Schützen und Karnevalisten, am Start, aufgeteilt in zwei Gruppen. „In einer Gruppe sind Mitglieder von drei eigenständigen Vereinen dabei, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet“, sagt Jörg Klünder vom Essener Gänsereitverein Freisenbruch, der das Spektakel in Oberkassel wieder organisieren wird. Nebenbei bemerkt: Die Mitglieder des Freisenburger-Vereins sehen aus wie die Gardisten der Niederkasseler Tonnengarde - blaues Hemd mit rotkariertem Halstuch. „Die zweite Gruppe bilden Karnevalisten und Schützen aus Düsseldorf“, so Klünder. „Jede Gruppe bemüht sich, den Kopf der mit Gummibändern an einem Seil befestigten künstlichen Gans im Ritt zu erobern.“ Mit Nachdruck betont Klünder, dass es sich nicht etwa um eine echte Gans, sondern um ein Produkt aus Gummi handele.