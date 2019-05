Den Streit gab es im Düsseldorfer Ratshaus schon einmal : OB Geisel will mehr Durchgriff auf Stadttöchter

OB Geisel will mehr Durchgriff auf Stadttöchter

Meinung Düsseldorf Immer wieder gibt es in der Landeshauptstadt Debatten über die Führungskultur des Oberbürgermeisters. Jetzt steht die nächste Auseinandersetzung an.

Aufsichtsräte sind keine politische Deko. Oberbürgermeister Thomas Geisel würde sie auch so nicht bezeichnen, aber immer wieder setzt er sich gegen sie durch, wenn sie Beschlüsse fassen, die ihm nicht passen.

Denn wenn ein Aufsichtsrat etwa eine in seinen Augen zu niedrige Ausschüttung an die Stadt beschließt, kann er dieses Votum im Gesellschafterausschuss kassieren. So ist Geisel nun zum zweiten Mal bei der Messe verfahren und hat auf diese Weise ein paar Millionen Euro mehr für die Stadtkasse organisiert.