Infektionen in Düsseldorf und Köln : Geisel verteidigt Düsseldorfer Umgang mit Corona

Düsseldorf/Köln Düsseldorf hatte in den vergangenen Tagen eine deutlich höhere Sieben-Tage-Inzidenz als das nahe Köln – eine eindeutige Erklärung dafür gibt es nicht. Oberbürgermeister Thomas Geisel aber verteidigt die Strategie seiner Stadt.

Etwa 400 Tests werden in Düsseldorf täglich an der Mitsubishi Electric Halle und durch Test-Mobile durchgeführt. Hinzu kommen die Tests in der Uniklinik und bei Hausärzten. Die Fallfindungsquote liegt laut Klaus Göbels, Leiter des Gesundheitsamts, bei sechs Prozent. „Damit sind wir anderen Städten mit einer Quote von unter ein Prozent deutlich voraus“, so Göbels. Er hält die Entscheidung der Stadt Köln für richtig, Bewohner und Personal in Pflegeheimen zu testen. Rund 150.000 Tests waren es insgesamt bisher, so das Kölner Gesundheitsamt. „Dabei findet man viele positive Fälle, dort breitet sich das Virus schnell aus“, sagte Göbels. In Düsseldorf werde zwar auch in Pflegeheimen getestet, jedoch nicht in dieser Intensität.