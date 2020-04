Wirtschaft in Düsseldorf : Oberbürgermeister Thomas Geisel schreibt an Ministerpräsident Armin Laschet

Düsseldorf Die Düsseldorfer Wirtschaft ächzt, die Einschränkungen durch die Corona-Krise belastet die Unternehmen zunehmend. OB Geisel hat die Sorgen zusammengetragen und bittet die Landesregierung, über Lockerungen nachzudenken.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat am Donnerstag in einem Brief an Ministerpräsidient Laschet die Überlegungen der Stadt, der Düsseldorfer Wirtschaftsverbände, des DGB und der Arbeitsagentur übermittelt. Vorausgegangen waren zwei Telefonkonferenzen zum Thema möglicher Lockerungen der Corona-Schutzverordnung.