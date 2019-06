Niederlage für Thomas Geisel : Eigentor des Oberbürgermeisters

Meinung Düsseldorf ⇥uwe-jens.ruhnau

Das Gremium, in dem der Kandidat für die städtische Beteiligungsverwaltung hätte gekürt werden müssen, ist der Aufsichtsrat der städtischen Holding. Die Vorsitzende, Grünen-Fraktionssprecherin Angela Hebeler, wurde aber ebenso vor vollendete Tatsachen gestellt wie alle übrigen Ratsleute. Geisels Informationsangebot war zu kurzfristig und wurde der politischen Kleiderordnung nicht gerecht. CDU, Grüne, FDP und Linke haben sehr deutlich formuliert, was sie insgesamt von dem Vorgang halten. Es ist auch keinesfalls ausgemacht, dass Geisel mit einem neuen Kandidaten und bei besserer Vorbereitung Zustimmung erhält, wie er offenbar selbst glaubt.

Kämmerin Dorothée Schneider, die für die Beteiligungen zuständig ist, erhält in diesen Tag demonstrativ viel Lob für ihre Arbeit. Es muss sie treffen, wenn Geisel gestern verkünden lässt, er halte an seinen Plänen „selbstverständlich“ fest. Die Bürgerschaft könne erwarten, „dass wir die uns anvertrauten Vermögenswerte in ihrem Sinn verwalten und darüber informieren“. Ach so – ist das heute nicht der Fall? Und wenn es einen solchen Handlungszwang gibt, warum hat Geisel das Problem nicht in den vergangenen Jahren angepackt? Schließlich ist er seit 2014 Oberbürgermeister.