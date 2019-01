Kolumne Die Woche im Rathaus: Thomas Geisel in der Populismus-Falle

Meinung Düsseldorf Der Oberbürgermeister reagiert schnell und will dem Volk nah sein. Die Strategie kann nach hinten losgehen.

Dem Gegenwind ist Geisel in den Monaten nach dem Desaster um die Open-Air-Konzertfläche an der Messe (Stichwort: Ed Sheeran) aus dem Weg gegangen, indem er sich in der Öffentlichkeit ein wenig zurückhielt. Zuletzt aber machte er wieder von sich reden, meist durch schnelle Statements. Den Vorstoß, das Junge Schauspiel von der Münsterstraße ins Central am Hauptbahnhof zu verlegen, kommentierte er umgehend kritisch und machte den Menschen in Rath und Mörsenbroich Hoffnung, dass es nicht so kommt. Abwarten. Als die Debatte um die Rad­ständer auf Parkplätzen losbrach, fiel er seiner Fachverwaltung (die ja die Verkehrswende herbeiführen soll) öffentlich in den Rücken. Das erzeugte intern großen Frust. Jetzt hat sich Geisel die Awista vorgenommen. Das ist populistisch (weil jeder über Müll auf den Straßen schimpft) und gefährlich. Die Awista, das sind die, die am Wochenende und an Neujahr (die Stadtverwaltung hat dann frei) morgens die Altstadt saubermachen; die, die sich beim Herausziehen unserer Mülltonnen den Rücken ruinieren. So weit entfernt ist das vom Rüpeln gegen Feuerwehrleute nicht. Geisel hätte seine Kritik nicht öffentlich werden lassen dürfen – dadurch wurde klar, dass er sich als Bürgeranwalt inszenieren und daraus Nutzen ziehen will. So etwas ist durchschaubar.