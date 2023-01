Neujahrsansprache per Video Oberbürgermeister Keller setzt auf Solidarität der Düsseldorfer

Nach Starkregen, Hochwasser und Pandemie sei der Krieg in der Ukraine gekommen – in dieser Situation habe Düsseldorf gezeigt, dass noch mehr möglich sei. „Auch im dritten Krisenjahr in Folge haben wir wieder alles gegeben: Wir haben Flüchtlinge bei uns willkommen geheißen und in unsere Häuser und Wohnungen aufgenommen“, so Stephan Keller: „Wir haben Hilfsgüter gesammelt und geliefert. Wir haben mit Czernowitz eine neue Partnerstadt in der Ukraine, mit der wir in engem, wirklich partnerschaftlichem Austausch sind.“