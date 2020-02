Wirtschaft und Politik in Düsseldorf : Oberbürgermeister Geisel darf nicht bei der Handwerkskammer sprechen

Wirtschaft und Politik in Düsseldorf

Düsseldorf Der SPD-Oberbürgermeister ist diesmal nicht als Festredner bei der Meisterfeier vorgesehen, stattdessen sprechen mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher zwei CDU-Frauen. Der Düsseldorfer SPD-Chef Thomas Rimkus kritisiert das scharf.

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wird dieses Jahr kein Grußwort bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Düsseldorf sprechen. Neben der geplanten Festrede der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist bei der Veranstaltung am 8. März ein Grußwort von Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher (ebenfalls CDU) vorgesehen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Rimkus kritisierte das Vorgehen scharf und sprach von einer „Unverschämtheit im Kommunalwahljahr“ und einer „parteipolitischen Vereinnahmung einer Körperschaft des Öffentlichen Rechts“. Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert ist CDU-Mitglied und war sogar als OB-Kandidat im Gespräch gewesen.

Ein Sprecher der Kammer bestätigte am Montag das Programm der Meisterfeier, widersprach aber den Vorwürfen. „Wir sind als Handwerkskammer für den gesamten Regierungsbezirk zuständig“, sagte er. In diesem Jahr gehe man auf den seit langem existierenden Wunsch ein, dass sich diese Zuständigkeit auch bei den Rednern spiegeln solle. Da passe die Regierungspräsidentin gut – unabhängig davon, in welcher Partei sie sei.