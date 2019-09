Benefiz : Das Spiel ihres Lebens

Düsseldorf Vor einem knappen Jahr brannte das Vereinsheim von Schwarz-Weiß 06 aus. Gestern half Fortuna Düsseldorf mit einem Benefizspiel.

Catering Die gesamte Verpflegung der Zuschauer im Paul-Janes-Stadion hatte am Donnerstagabend Michael Krziwon, in Fortuna-Kreisen besser bekannt als „Micha Nord“, übernommen. Der Besitzer der Eckkneipe Bilker Häzz ist gleichzeitig der Clubhaus-Pächter bei Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf.

Im vergangenen Herbst hatte ein Brandstifter ein Feuer gelegt im neu eröffneten Vereinsheim von Schwarz-Weiß 06 im Volksgarten. Das Gebäude brannte bis auf seine Grundmauern nieder. Der Landesligist, der im Sommer erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Bezirksliga aufstieg, hat seine 19 Mannschaften mit Hilfe der Stadt aktuell in provisorischen Containern am Vereinsgelände untergebracht.

Im Moment dauern die mühevollen Aufräumarbeiten an der Brandruine noch an, sodass noch nicht an den Wiederaufbau gedacht werden kann: „Wir freuen uns darauf, wenn es wieder in die andere Richtung geht und wir das Vereinsheim aufbauen können“, erklärt Schwarz-Weiß-Vorsitzender Michael Drinhausen. „Grundsätzlich war das Gebäude natürlich versichert, das gesamte Inventar wie die Theke oder die Kühlanlage aber leider nicht. Dafür sollen die eingenommenen Gelder hauptsächlich genutzt werden.“