Obdachlosenhilfe in Düsseldorf : Fiftyfifty versteigert Gerhard Richters „Seestück“

Düsseldorf Noch bis Donnerstag können Kunstfans einen echten Gerhard Richter ersteigern. Das Mindestgebot liegt bei 20.000 Euro. Der Käufer oder die Käuferin unterstützt damit die Düsseldorfer Obdachlosenhilfe.

Die Bildspende soll dem Projekt Housing First zugute kommen, das Langzeit-Obdachlose von der Straße in Wohnungen vermittelt. „Wir hoffen, dass wir genug Geld bekommen, um davon ein Apartment kaufen und so einem Menschen ein neues Zuhause schenken zu können“, so Fiftyfifty-Geschäftsführer Hubert Ostendorf.