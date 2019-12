Ratinger Tor, Kommödchen, NRW-Forum : Fiftyfifty kritisiert geplante Räumung von Obdachlosen-Lagern in Düsseldorf

Düsseldorf Die Obdachlosen-Hilfsorganisation Fiftyfifty berichtet, dass die Stadt mehrere Obdachlosen-Lager nicht mehr dulden wolle. Sie kritisiert das geplante Vorgehen der Behörden. Um Lager unter Brücken und am NRW-Forum hatte es bereits häufiger Streit gegeben.

Wie Fiftfyfifty in einer Mitteilung behauptet, hat die Stadt die Obdachlosen, die am Kommödchen, am Ratinger Tor und am NRW-Forum Schlaflager errichtet haben, aufgefordert, diese Orte bis Dienstag zu räumen. „Die Stadtverwaltung lässt den Hilfsorganisationen gerade mal 24 Stunden Zeit, um die Betroffenen überhaupt zu informieren“, kritisieren die Aktivisten.