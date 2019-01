Schlaflager in Düsseldorf : Obdachlose am NRW-Forum sollen weg

Das Bild zeigt einen der Seiten-Pavillons des NRW-Forums, in denen die Obdachlosen ihre Lager aufschlagen. Foto: Rolf Purpar

Düsseldorf Die Schlaflager in den Seiten-Pavillons sollen bis Sonntag geräumt werden. Bei fiftyfifty hofft man auf eine Einigung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Das NRW-Forum und die Stadt gehen gegen die Obdachlosen-Lager in den Seiten-Pavillons des Museums am Ehrenhof vor. Dort übernachten seit geraumer Zeit Menschen in Schlafsäcken oder Zelten. In einem Aushang, der an „die Bewohner*Innen unserer Seiten-Pavillons“ gerichtet ist, heißt es nun, ihr Aufenthalt auf dem Gelände könne nicht mehr geduldet werden. Das Schreiben trägt das Logo des Museums und ist mit „das Team des NRW-Forums“ unterzeichnet.

Begründet wird die Aufforderung damit, dass es zahlreiche Besucherbeschwerden gegeben habe. Ein Stadtsprecher sagte dazu auf Anfrage, die Zahl der dort Übernachtenden habe in der letzten Zeit stark zugenommen, ebenso der Grad der Vermüllung des Lagers. „Ältere Leute trauen sich abends teilweise nicht mehr in die Nähe“, so der Sprecher. Hinzu komme eine Brandgefahr durch die zahlreichen Gepäckstücke und die Tatsache, dass in den Pavillons auch gekocht werde. Man habe den Wohnungslosen zuletzt mehrfach alternative Übernachtungsangebote gemacht, einige wollten diese aber keinesfalls annehmen.

„Auch nach zahlreichen Mahnungen sind Sie der Aufforderung nicht nachgekommen, das Gelände zu verlassen“, heißt es in dem Aushang. Daher sehe man sich gezwungen, weitere Schritte einzuleiten. Die Obdachlosen sollen die Pavillons jetzt bis Sonntag (6. Januar) verlassen. Am Montag werde dann die Awista das Lager räumen, wenn nicht alles verschwunden ist. Zudem würden künftig Polizei und Ordnungsamt regelmäßig vor Ort kontrollieren.