Wahlen in Düsseldorf : Warum Hinkel nicht OB werden will

Düsseldorf CDU will bald ihren Kandidaten für die Wahl 2020 bekannt geben. Auch der Name von Bäckermeister und Ex-Karnevalsprinz Josef Hinkel wurde genannt.

Die spannendste politische Frage in Düsseldorf ist gerade: Wer tut es? Die CDU will in den nächsten Wochen ihren Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt bekanntgeben. Diverse Namen kursieren – nun auch ein überraschender: Nachdem unsere Redaktion berichtet hatte, dass Ex-Karnevalspräsident und Bäckermeister Josef Hinkel für die CDU in den Stadtrat einziehen will, spekulierte eine Boulevard-Zeitung, ob sich der Neueinsteiger nicht gleich um die Rathausspitze bewerben will. In einem Gespräch mit unserer Redaktion verneint Josef Hinkel das vehement.