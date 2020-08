Kostenpflichtiger Inhalt: Verschobenes Konzert in Düsseldorf : Oberbürgermeister Geisel kontert Kritik von Gegenkandidat Keller

OB Thomas Geisel und Stephan Keller beharken sich im Wahlkampf. Ein Thema ist das verschobene Arena-Konzert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Das Konzert am 4. September in der Arena ist auf den Spätherbst verschoben. Thomas Geisel (SPD) reagiert nun auf Vorwürfe: Er will sich nicht persönlich verantwortlich machen lassen und greift seinen CDU-Herausforderer an.