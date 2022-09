Wohnungslosigkeit : OB Keller ist neuer Schirmherr des Wohnungsprojekts Housing First

Das Projekt Housing First vermittelt Obdachlosen eine eigene Mietwohnung - Sozialarbeiter begleiten die erste Zeit in der neuen Bleibe. Foto: dpa/Paul Zinken

Düsseldorf Mit der Unterstützung der Stadt ist das Wohnungsprojekt für Obdachlose für ein weiteres Jahr gesichert. Außerdem wurde eine Ausweitung des Personals bewilligt.

Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Düsseldorf ist das Projekt Housing First für ein weiteres Jahr gesichert. Außerdem wurde die Förderung weiter ausgebaut, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Demnach werden zusätzliche zehn Stunden für die wohnbegleitenden Hilfen im Projekt bewilligt. Dies sei, insbesondere angesichts der sehr angespannten Haushaltslage, eine „besondere Anerkennung der bisherigen Erfolge von Housing First“.

„Housing First ist ein wichtiger Schritt, um die Straßenobdachlosigkeit in Düsseldorf zu reduzieren“, erklärt Keller in der Mitteilung des Vereins. Bislang stellt die Stadt zwei Stellen für Sozialarbeit, die Leitung und Koordination wird von fiftyfifty übernommen. Das Projekt ist allerdings auch auf Immobilienbesitzer angewiesen, die bereit sind, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dazu reicht eine Kontaktaufnahme mit dem Verein, der sich um alles weitere kümmert: Wohnungsvermittlung, wohnbegleitende Hilfen und als Ansprechpartner in allen Angelegenheiten.