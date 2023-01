Jahresempfang am Airport Oberbürgermeister Keller hat klare Erwartungen an den Flughafen

Nach einem von Krisen geprägten 2022 hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) zum neuen Jahr die Bedeutung des Flughafens für die Stadt hervorgehoben, das aber mit klaren Erwartungen an die neue Führung des Airports verknüpft. Der Flughafen sei eine „zentrale Infrastruktureinrichtung“ für Düsseldorf, sagte Keller am Freitagabend beim Neujahrsempfang des Flughafens. „Aber er kann dieser Bedeutung nur gerecht werden, wenn die Qualität in der Abwicklung stimmt“, fügte er hinzu.