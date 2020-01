Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP : Strack-Zimmermann will mehr „Park&Ride“ statt Umweltspur

Düsseldorf Bei Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP hat OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Umweltspur kritisiert. Sie fordert stattdessen mehr „Park&Ride“-Parkplätze an den Stadträndern.

Die FDP-Oberbürgermeister-Kandidatin für Düsseldorf, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, will die „Park&Ride“-Parkplätze an den Stadträndern stark ausweiten. „Wir arbeiten gerade ein Gegenkonzept zur Umweltspur aus“, sagte Strack-Zimmermann beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP in Düsseldorf. Von diesen Parkplätzen aus müsse es ein gutes Angebot geben, um per Bus oder Schiene in die Stadt hineinzupendeln. Düsseldorf habe es bisher versäumt, auf Augenhöhe mit den Nachbarkommunen zu verhandeln, um zu entsprechenden Lösungen zu kommen. „Wir brauchen eine Verkehrswende - das kann aber nur mit den Menschen gehen und nicht gegen sie“, sagte Strack-Zimmermann.