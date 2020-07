Wahlkampf in Düsseldorf : OB-Kandidaten diskutieren zum ersten Mal vor Publikum

Düsseldorf Der Verein der Familienunternehmer lud am Mittwochabend in die Rheinterrasse. Die bestimmenden Themen: Verkehr und Finanzen. Hoch her ging es zum Abschluss beim Thema öffentliche Sicherheit.

Die Wogen gingen hoch, als es bei den Fragen aus dem Publikum um die öffentliche Sicherheit ging. Keller kündigte an, er wolle als OB den Ordnungsdienst von 150 auf 300 Mitarbeiter verdoppeln. Geisel warf ihm Populismus vor, denn in Kellers Ägide als Ordnungsdezernent habe es die meisten unbesetzten Stellen beim OSD gegeben. Den meisten Beifall erntete dann Strack-Zimmermann, die eine in ihren Augen katastrophale Situation entlang des Rheins beschrieb: In der Altstadt, in Himmelgeist und in Angermund sorgten vielfach auswärtige Besucher am Wochenende für eine katastrophale Situation, die von den Bürgern nicht mehr akzeptiert werde. Sie verlangten, dass jetzt von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Polizei durchgegriffen werde.