OB-Duell vor Stichwahl in Düsseldorf : Geisel wünscht sich Fortsetzung der Ampel

Düsseldorf Beim Streitgespräch der Düsseldorfer OB-Kandidaten plädiert Thomas Geisel für den Fall eines Wahlsiegs für eine weitere Zusammenarbeit mit Grünen und FDP. Herausforderer Stephan Keller legt sich noch nicht fest.

Wenn Thomas Geisel (SPD) bei der Stichwahl am kommenden Sonntag als Oberbürgermeister wiedergewählt wird, würde er die bisherige Ampel-Kooperation mit Grünen und FDP gerne fortsetzen – trotz zwischenzeitlicher Differenzen. „Mit der Ampel haben wir sehr vieles bewegt in Düsseldorf“, sagte Geisel am Montagabend bei einem Streitgespräch, zu dem die Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Heimatvereine eingeladen hatte. Er sei sicher, dass der „Schatz an Gemeinsamkeiten“ noch nicht ausgeschöpft sei.