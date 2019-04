Bürgerdialog in Düsseldorf : Was die Düsseltaler vom OB wünschen

Düsseltal Bei der 32. Ausgabe des OB-Dialogs war Thomas Geisel am Dienstagabend in Düsseltal unterwegs. Es ging unter anderem um den Straßenverkehr, die Gänse im Zoopark und die ehemaligen Rethelstraßen-Bordelle.

Fast pünktlich ist Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) an der Paulusschule, wo schon viele Menschen warten. Ein bisschen hat er sich verquatscht beim Rundgang durch den Stadtteil, musste an der Sushi-Theke im Supermarkt an der Rethelstraße halten, wo er einen Bekannten entdeckte. Ein paar Meter weiter stoppte er in der Bäckerei Cölven. „Hier wird noch alles handgemacht“, sagte Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke, die ihn mit Bezirksbürgermeister Uwe Wagner durch das Viertel führte. Eine Nussecke gab es auf die Hand, dann bewunderte Geisel noch die Milchzähne einer Einjährigen auf dem Schillerplatz, bevor er sich den Fragen der Bürger beim 32. OB-Dialog stellt.