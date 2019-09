Wohnen in Düsseldorf : Nur jeder fünfte Käufer vermietet

Düsseldorf Eine neue Studie des Finanzierers Hüttig & Rompf durchleuchtet Immobilienkäufer in den Metropolen Düsseldorf und Köln. Beide sind begehrte Wohnorte – in den Details gibt es aber einige Unterschiede.

In beiden Städten liegt das durchschnittliche Alter von Eigennutzern der Studie zufolge bei 37 Jahren – und damit etwas unter dem in vergleichbaren deutschen Großstädten in anderen Großstädten. Wer eine Wohnung nur als kapitalanlage erwirbt, ist dagegen normalerweise etwas älter: Hier liegt das Durchschnittsalter in Düsseldorf bei 40, in Köln bei 45 Jahren. Insgesamt fallen die meisten Immobilienkäufer in der Region auf die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen. Jünger als 30 seien in beiden Städten dagegen nur wenige Käufer, hieß es dagegen in der Studie: „Verantwortlich dafür sind hier die weiterhin steigenden Immobilienpreise in den Großstädten und das noch geringe Einkommen bei jungen Leuten.“