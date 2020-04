Kirchen in der Corona-Krise : Nur ein Teil der Düsseldorfer Gemeinden startet Anfang Mai mit den Gottesdiensten

Auf den Abstand kommt es an: In der Matthäikirche markieren der evangelische Superintendent Heinrich Fucks (im Vordergrund) und Pfarrer Lars Schütt mit Liedblättern jene Plätze, auf denen im Laufe des Monats Mai Gläubige sitzen könnten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Von Freitag an sind Gottesdienste unter Auflagen wieder möglich. Dennoch müssen sich das Gros der Protestanten und fast die Hälfte der Katholiken noch etwas in Geduld üben. Ein Überblick.

Unterschiedlich haben die katholischen Gemeinden entschieden. Während in Eller/Lierenfeld gleich am 1. Mai eine Heilige Messe (11 Uhr, St. Gertrud) sowie zwei Maiandachten zur Verehrung der Gottesmutter (17 und 19 Uhr) zelebriert werden, wollen die Dominikaner, der Rheinbogen sowie Derendorf/Pempelfort bis zum 9./10. Mai warten und in Benrath/Urdenbach gibt es Messen sogar erst ab 16./17. Mai. Acht Seelsorgebereiche, darunter die Altstadt mit St. Lambertus und St. Max, starten dagegen gleich am kommenden Samstag, 2. Mai, mit den Vorabendmessen. Für die Teilnahme gelten je nach Gemeinde unterschiedliche Voraussetzungen. Eine ausführliche Übersicht für die 15 katholischen Seelsorgebereiche unter: www.katholisches-duesseldorf.de