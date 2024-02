Numa in Düsseldorf Hier kostet die Miete 67 Euro pro Quadratmeter

Selbst für den Düsseldorfer Wohnungsmarkt, dessen Mieten seit Jahren astronomisch ansteigen, ist diese Zahl ziemlich hoch: 69 Euro pro Quadratmeter ruft der Apartment-Anbieter Numa für seinen neuesten Standort am Wehrhahn auf, direkt an der U-Bahn-Haltestelle Pempelforter Straße. Oberhalb des dortigen Supermarktes gab es lange eine Baulücke, die ist nun mit einem Neubau geschlossen. 33 Wohnungen auf sieben Etagen, so wurde es auch von der Stadt im Jahr 2016 genehmigt. Doch das war zu einer Zeit, in der man das heutige Geschäftsmodell dieses Gebäudes noch gar nicht kannte.