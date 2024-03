NRW-weiter Warntag Alarmsignal an einigen Stellen in Düsseldorf offenbar zu leise

Das Warnsystem Cell Broadcast war am 23. Februar 2023 erstmals in Betrieb genommen worden. Seither sei die Bevölkerung in jeweils betroffenen Gebieten in NRW bislang rund 60 Mal vor unterschiedlichen Gefahren gewarnt worden. Die Entscheidung, Cell Broadcast deutschlandweit einzuführen, war nach der verheerenden Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 getroffen worden.