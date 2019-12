Autogrammjäger aufgepasst : Star-Fußballer Neymar besucht demnächst Düsseldorf

Düsseldorf Der Stürmer von Paris Saint-German und teuerste Fußballer der Welt kommt zu einer Veranstaltung bei P&C in der Düsseldorfer Innenstadt. Um Sport wird es dabei nicht in erster Linie gehen.

Autogrammjäger sollten sich den 13. Februar 2020 dick in ihrem Kalender eintragen. An diesem Tag besucht der brasilianische Fußballer Neymar Jr. Düsseldorf – dem Vernehmen nach zum ersten Mal überhaupt. Der Superstar ist aber nicht in sportlicher Mission unterwegs, sondern wirbt an diesem Tag bei einem Presse-Event im Weltstadthaus von Peek & Cloppenburg für seine neue Kollektion für das italienische Label Replay. Nach der Veranstaltung soll es auch noch eine Aftershow-Party für geladene Gäste geben.