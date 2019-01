Neujahrsansprache: NRW-Ministerpräsident Laschet wirbt für Europa

Düsseldorf Armin Laschet hat in seiner Neujahrsansprache für Europa geworben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident warnte vor den Folgen des „Brexit“ auch für NRW.

In seiner Neujahrsansprache wirbt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für ein Bekenntnis zu Europa. Und er warnt vor den Folgen, die der „Brexit“ auch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen haben kann. „Großbritannien wird im März wahrscheinlich aus der EU austreten, im schlimmsten Fall ungeregelt, mit erheblichen Folgen für unsere Arbeitsplätze und viele Menschen diesseits- und jenseits des Ärmelkanals“, sagte Laschet am Dienstag laut Redetext. Die Nordsee zwischen Dover und Calais werde dann zur EU-Außengrenze.