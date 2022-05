Am 15. Mai wird der Landtag von NRW gewählt. In Düsseldorf befinden sich vier von 128 Wahlkreisen. Im Folgenden stellen wir jeweils die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vor. Zu jedem der Kandidaten erscheint nach und nach bis zur Wahl ein Porträt. Diese werden dann hier in der Fotostrecke verlinkt.