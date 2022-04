Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Rainer Matheisen wieder in den Landtag einziehen

FDP-Kandidat für den Düsseldorfer Norden: Rainer Matheisen Foto: RP/Andreas Bretz

Düsseldorf Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir stellen die Kandidaten der Bundestagsparteien für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt vor. Im nördlichen Kreis Düsseldorf I tritt für die FDP Rainer Matheisen an.

Wer ist das? Rainer Matheisen will für die FDP im Düsseldorfer Norden zum zweiten Mal in den Landtag einziehen. Seit 2017 ist er Abgeordneter und Sprecher für die Themen Innovationen und Start-ups sowie Drogenpolitik.

Zuvor war Matheisen acht Jahre lang Ratsherr in Düsseldorf und hat unter anderem die Umrüstung zahlreicher Gaslaternen initiiert. Noch vor seinem Abitur im Jahr 2000 hatte Matheisen sich als junger Mann im Elektronikhandel selbstständig gemacht.

Es folgten Zivildienst, eine Ausbildung zum Groß-und Außenhandelskaufmann und ein Studium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in germanistischer Sprachwissenschaft, Politikwissenschaften und Geschichte. Der 41-Jährige ist verheiratet und lebt in Düsseldorf.

Wofür steht er? Mit drei zentralen Themen zieht Matheisen in den Wahlkampf – in erster Linie will sich der Liberale für weniger Bürokratie einsetzen, um junge Unternehmen und Innovationen zu fördern. Sie sollen nicht nur durch Verbote und Technologievorgaben ausgebremst werden.

Den Grundstein dafür hat er bereits mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit seinen „Entfesselungspaketen“ gelegt. Dazu gehört etwa auch, dass Geflüchtete aus der Ukraine unkompliziert in Deutschland arbeiten können.

Ebenfalls hoch aktuell: Um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu umgehen, setzt Matheisen sich für die Förderung von Wasserstoffwirtschaft ein. Bei seinem dritten großen Thema – Wohnen – will der 41-Jährige mittelständischen Familien durch Mietkaufmodelle Eigentum ermöglichen. Als Fraktionssprecher für Drogenpolitik fordert er zudem den legalen Verkauf von Cannabis an Volljährige.

Welche Aussichten hat er bei der Wahl? Rainer Matheisen steht auf Platz 19 der Landesliste und hat damit gute Chancen, erneut in den Landtag einzuziehen.

(veke)