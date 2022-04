Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Mona Neubaur in den Landtag einziehen

Mona Neubaur tritt für die Grünen im Düsseldorfer Norden an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir stellen die Kandidaten der Bundestagsparteien für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt vor. Im nördlichen Kreis Düsseldorf I tritt für die Grünen Mona Neubaur an.

Wer ist das? Mona Neubaur ist derzeit am häufigsten von allen Düsseldorfer Kandidaten in den Medien zu sehen: Die Landeschefin der Grünen tritt zur Landtagswahl als Spitzenkandidatin an. Die gebürtige Bayerin kam mit 19 Jahren zum Studium an der Heinrich-Heine-Universität (Pädagogik, Psychologie, Soziologie) nach Düsseldorf.

Hier leitete sie bis 2014 als Geschäftsführerin die parteinahe Heinrich-Böll-Stiftung, bevor sie als Landesvorsitzende hauptamtlich für die Partei tätig wurde. Ein politisches Mandat hat sie noch nicht ausgeübt. Sie kennt sich auch in der Düsseldorfer Kommunalpolitik aus: Von 2007 bis 2014 leitete sie den Kreisverband der Grünen.

Wofür steht sie politisch? Neubaur, die zum Realo-Flügel der Partei gerechnet wird, will sich für eine Energiewende stark machen, deren Ziel die komplette Versorgung mit regenerativen Energien ist. Dieser Schritt führe zu zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Sie fordert außerdem Chancengleichheit bei der Bildung „ohne Einfluss von Geldbeutel oder Postleitzahl“. Schulen in Brennpunkten sollen zu diesem Zweck besonders gut ausgestattet werden.

Für Düsseldorf hat aus ihrer Sicht die Verkehrswende besondere Bedeutung. Insbesondere der Norden ersticke in Autoverkehr, auch weil viele Navigationsgeräte bei Stau auf der Autobahn Wege durchs Stadtgebiet empfehlen.

Neubaur nennt ein überraschendes politisches Vorbild: die Cartoon-Figur Lisa Simpson. „Sie setzt sich für Umweltschutz ein und verliert trotz aller Widrigkeiten nie ihren Optimismus.“

Welche Aussichten hat sie bei der Wahl? Für den Einzug in den Landtag ist Mona Neubaurs Abschneiden bei den Erststimmen unerheblich, denn auf Platz 1 der Reserveliste wird sie dem Parlament bei einem Einzug der Grünen in jedem Fall angehören. Im Fall einer Regierungsbeteiligung könnte ihr dann als Spitzenkandidatin ein Ministeramt winken.

Die übrigen Kandidaten im Wahlkreis Düsseldorf I:

