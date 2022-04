Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Marcel Nowitzki in den Landtag einziehen

Die Linke Kandidat Wahlkreis Nord Landtagskandidat Marcel Nowitzki Foto: Die Linke

Düsseldorf Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir stellen die Kandidaten der Bundestagsparteien für die vier Wahlkreise in der Landeshauptstadt vor. Im nördlichen Kreis Düsseldorf I tritt für die Linke Marcel Nowitzki an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer ist das? Marcel D. Nowitzki tritt für die Linke als Direktkandidat im Wahlkreis 41 an, um in den Landtag einzuziehen. Er engagiert sich im Ortsverband der Partei seit 2014 und ist dort als Schriftführer im Vorstand. Aktuell übt er kein weiteres politisches Amt aus, ist aber in mehreren Bündnissen aktiv, darunter das Bündnis bezahlbarer Wohnraum Düsseldorf, das Bündnis Sozialticket NRW und Brot für den Tag Oberbilk. Er ist zudem Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Hartz IV.

Außerdem ist er ehrenamtlich in der Sozialberatung aktiv und hilft Menschen bei Behördengängen und Formularen rund um Hartz IV. Durch eine eigene soziale Schieflage hat Nowitzki „die stückweise Abschaffung des Sozialstaates am eigenen Leib erfahren“ – dadurch hat er sich entschlossen, sich für einen starken Sozialstaat einzusetzen und politisch zu engagieren.

Der 38-Jährige arbeitet als Betreuungspädagoge, wurde in Düsseldorf geboren und ist 2012 wieder in die Landeshauptstadt gezogen.

Wofür steht er politisch? Marcel D. Nowitzki setzt sich insbesondere für mehr bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf ein. „Statt leerstehender Luxusappartements brauchen wir mehr Wohnraum für junge Familien und barrierefreie Wohnungen für Senioren und Menschen mit Behinderung.“

Außerdem fordert er ein bezahlbares Sozialticket, aktuell koste es fast zehn Prozent des Hartz IV-Regelsatzes. In Düsseldorf gilt es nur am Wohnort; Nowitzki strebt eine Erweiterung des Geltungsbereiches an Wochenenden an. Als langfristiges Ziel nennt er den kostenlosen ÖPNV.

Welche Aussichten hat er bei der Wahl? Nowitzki tritt als Direktkandidat an. Die Linke hat seit 2010 keinen Einzug mehr in den NRW-Landtag geschafft und hofft nun auf den Sprung in die Landespolitik. 2017 erreichte die Linke im Norden 5,4 Prozent der Zweitstimmen.

Die übrigen Kandidaten im Wahlkreis Düsseldorf I:

(june)