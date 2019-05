“Vorhandene Sitzgruppe veraltet“ : NRW-Landesregierung kauft Möbel für 123.000 Euro

Düsseldorf Neue Hausherren, neue Möbel: Als die Regierung Laschet an die Macht kommt, legen sich Staatskanzlei und Ministerien neue Sessel, Stühle und Schreibtische zu. Eine Liste des Finanzministeriums umfasst knapp 60 Posten - mal teurer, mal günstiger.

Wie die Zeiten sich ändern: Als 2010 die rot-grüne Landesregierung an die Macht kommt und sich neue Möbel für rund 32.000 Euro anschafft, lästert der damalige CDU-Abgeordnete Hendrik Wüst öffentlichkeitswirksam über einen „Ruhesessel“ (1730 Euro) des SPD-Wirtschaftsministers Harry Voigtsberger. Sieben Jahre später wird Wüst Verkehrsminister in Nordrhein Westfalen - und besorgt sich danach selbst einen neuen Couchtisch für 989 Euro. Das Möbelstück taucht - zusammen mit knapp 60 weiteren Posten - in einer Liste des NRW-Finanzministeriums auf, die auf Anfrage der SPD zusammengestellt wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach besorgte die Regierung um Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nach Amtsantritt neue Möbel für rund 123.000 Euro.