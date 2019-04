NRW-Forum in Düsseldorf : Macht Alain Bieber doch weiter?

NRW-Forum in Düsseldorf

Düsseldorf Überraschende Kehrtwende in Düsseldorf: Die Politik redet mit dem Direktor des NRW-Forums über eine Verlängerung seines Vertrags. Die wütende Abschieds-Ankündigung hat offenbar vieles in Bewegung gebracht.

In einem wütenden Interview hat Alain Bieber mit der Düsseldorfer Kulturpolitik abgerechnet – nun stehen die Zeichen überraschend doch wieder auf eine Fortsetzung seiner Arbeit als Direktor des NRW-Forums. Der Aufsichtsrat hat sich nach Informationen unserer Redaktion am Freitag mit breiter Mehrheit für eine Zukunft mit Bieber ausgesprochen, bei einem Abendessen mit OB Thomas Geisel und CDU-Politiker Marcus Münter zeigte dieser sich daraufhin am Montag bereit zu Gesprächen.