Schule in Düsseldorf Ministerin ist von Grundschule in Oberbilk sehr angetan

Es ist ein zentraler Ort der Begegnung, der Unterstützung, des Lernens und der Freizeitgestaltung für Groß und Klein. So werden Kochkurse, Sprachkurse, Lernbegleitung, Beratung für Eltern in Erziehungs- und Bildungsfragen, Unterstützung in der Medienkompetenz sowie ein Elterncafé angeboten. Die Eltern werden aktiv in das schulische Leben einbezogen, um so eine erfolgreiche Grundlage für jede individuelle Bildungslaufbahn zu schaffen. Dafür soll auch die 1:1-Ausstattung mit iPads sorgen. „In den ersten und zweiten Klassen hat bereits jedes Kind einen iPad, demnächst werden auch alle dritten Klassen damit ausgerüstet“, so Knettel. Die Erfahrung zeige, dass die Kinder mit iPad auch kompliziertere Texte lesen würden. „Es ist nicht so selbstverständlich, gewohnte Pfade zu verlassen“, urteilte Feller. „Was an dieser Schule passiert, finde ich ermutigend.“ Der nächste hohe Besuch hat sich bereits angekündigt, am 27. April will NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an der Sonnenstraße sein.