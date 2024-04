Technische Probleme bei Boeing Flugzeug muss kurz nach Start in Düsseldorf notlanden

Worin genau der technische Fehler bestand, der den Piloten zur Umkehr veranlasste, wurde zunächst nicht mitgeteilt. In den sozialen Netzwerken, in denen Flugzeugfreunde die auffällige Route des Qatar-Airways-Fluges verfolgten, behauptete ein Nutzer, in der Maschine gesessen zu haben. Er sprach von einem Fehler des Autopilot-Systems. Diese Aussage ist aber nicht offiziell bestätigt oder kommentiert worden.