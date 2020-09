Mein Laden in Düsseldorf : Ein Friedhof für Wahlplakate

Lena Hinckel von Schnittstelle Kunst zeigt in ihrem Atelier, wie sie ihre Notizbücher bindet. Aus Papierabfällen stellt die Künstlerin Notizbücher, -hefte und -zettel her. Bald möchte sie diese in Düsseldorf verkaufen. Foto: Patrick Müthing

Reisholz Die Künstlerin Lena Hinckel macht in ihrem Atelier in Reisholz nachhaltige Notizhefte aus Papierabfällen für ihr kleines Start-up „Schnittstelle Kunst“. Nach der Kommunalwahl hat sie jetzt auch Verwendung für alte Wahlplakate.

Hinckels Atelier liegt in einer alten Fabrik in Reisholz, auf dem Boden liegen stapelweise Wahlplakate von der Kommunalwahl. „Die wurden erst vor kurzem bei mir abgeliefert“, erzählt die Künstlerin. Aus den Plakaten sollen Mappen für Dokumente oder Pressematerialien werden. Noch tastet sie sich an das neue Material heran, einen ersten Prototypen hat Hinckel schon entwickelt. Das Material, mit dem sie arbeitet, ist Papierabfall. Aus Plakaten werden Notizbücher, aus Briefumschlägen und Verpackungsmaterial Notizhefte, aus den Papierabfällen ihres Ateliers Notizzettel. Dabei schöpft sie das Altpapier nicht zu neuem, sondern nimmt das Papier so, wie es bei ihr ankommt. In einem Notizheft aus alten Briefumschlägen lässt sie die Briefmarken kleben, in dem Notizbuch aus Plakaten ist die Rückseite ein Teil der Vorderseite des Plakats. Die Künstlerin erklärt: „Dadurch erhält alles eine gewisse Individualität. Der Hintergedanke ist Nachhaltigkeit mit einem Designanspruch.“ Und der Aspekt Nachhaltigkeit ist für die Künstlerin ein besonderer Antrieb. „Ich bin mir sicher, dass ich hiermit nicht die Welt retten werde – aber ich versuche meinen Teil beizutragen. Meine kleine Tochter wird noch länger als ich auf dieser Welt leben.“