Straßenfest in Düsseldorf Nordstraße feiert sich selbst ganz ohne Programm

Und so wurde es teilweise richtig voll vor und in den Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag. Am Dreieck, wo gerade erst der neue Hochbahnsteig der Rheinbahn fertiggestellt wurde, tobten die Kinder in einer Hüpfburg. Es gab zwei Grillstationen, den ein oder anderen Stand vor Bekleidungsläden, eine Luftballon-Artistin und Popcorn-Maschine sowie Livemusik vor der Commerzbank. Im Weiß-Blauen Haus herrschte Oktoberfeststimmung und vor dem Barrique war es schwer, einen Platz an den Biertischen zu bekommen.