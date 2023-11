Geschichten aus Düsseldorf Die Kittelbachbande jagt den Katzendieb

Der Kittelbach wird ja in Düsseldorf gerne ein wenig unterschätzt, steht er doch klar im Schatten von Rhein und Düssel. Natürlich irgendwie zu Unrecht, denn vielfach ist es eben jener Kittelbach, der zwar wahrgenommen, aber gerne mit der Düssel verwechselt wird. Ja, na gut, es handelt sich in der Tat um einen Nebenarm der Nördlichen Düssel, der an der Heinrichstraße entspringt – ab dem Spaltwerk, wo der Kittelbach von der Nördlichen Düssel abgetrennt wird –, am Mörsenbroicher Ei vorbei durch Derendorf und Unterrath (vielfach unterirdisch) fließt, sich am Flughafengelände entlangschlängelt, ehe er in Kaiserswerth in den Rhein mündet.