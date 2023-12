Tante-Elli-Laden in Düsseldorf-Eller Nikolaus-Aktion sorgt für strahlende Augen bei Erwachsenen und Kindern

Die Türen des Pfarrzentrums der Gemeinde St. Gertrud waren noch geschlossen. Doch vor den Türen standen bereits mehr als zehn Personen – darunter einige Kinder. Sie alle warteten ungeduldig mit Trolleys in der Hand darauf, hereingelassen zu werden. In dieser Woche veranstaltete der Sozialladen „Tante Elli“ der katholischen Pfarrgemeinden in Eller und Lierenfeld eine besondere Nikolaus-Aktion.